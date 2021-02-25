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25 февраля,
2021
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Пять пациентов с коронавирусом скончались в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

57 новых случаев ковида диагностировали в Томской области за сутки. Выздоровели 48 пациентов. Скончались пять человек.


«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, онкология и другие. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный оперштаб.

С начала пандемии в Томской области ковид обнаружили у 30 113 человек. В Северске, по данным на 25 февраля зарегистрировано 7229 случаев COVID-19. В инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России находится 56 пациентов, еще 11 в лечебных учреждениях  Томска. Под медицинским наблюдением находится 47 человек, контактировавших с заболевшими.


Общее число выздоровевших в регионе составляет 27994 человека. В Северске вылечились 6 997 человек.


Скончались, по официальным данным, 308 пациентов. В России за весь период от коронавируса скончалось 84 876 человек, сообщает оперштаб. 


Лечение от ковида в стране продолжают 579 962 человека. 

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