Пять пациентов с коронавирусом скончались в Томской области за сутки

64 новых случая ковида подтвердили в Томской области. Выписали в регионе 61 человека. Пять пациентов за сутки скончались, сообщает оперштаб.

«Четверо входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям, среди которых заболевания сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный штаб.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 29 744 человека. В этой статистике не учитываются данные по Северску, где заболели больше 7 тысяч человек.





Общее число выздоровевших с начала пандемии – 27 607 человек. Скончались, по официальным данным, 299 человек.