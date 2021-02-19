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19 февраля,
2021
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Пять пациентов с коронавирусом скончались в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

64 новых случая ковида подтвердили в Томской области. Выписали в регионе 61 человека. Пять пациентов за сутки скончались, сообщает оперштаб.

«Четверо входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям, среди которых заболевания сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный штаб.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составило 29 744 человека. В этой статистике не учитываются данные по Северску, где заболели больше 7 тысяч человек.


Общее число выздоровевших с начала пандемии – 27 607 человек. Скончались, по официальным данным, 299 человек.

Всего в стране нарастающим итогом выявлен 4 139 031 человек в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 679 949 человек.


За весь период в России от коронавируса скончалось 82 396 человек.

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