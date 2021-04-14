Пять пациентов с ковидом скончались в Томской области за сутки

23 новых случая коронавируса подтвердили в Томской области. Выписали 45 пациентов. Скончались за сутки пять человек, сообщает оперштаб.

«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, хроническая ишемия головного мозга, анемия, инсульт, онкология и другие заболевания. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — уточняет облздрав.

В Томской области с начала пандемии ковидом заболели 31 734 человека. 30 769 пациентов уже здоровы. 377 человек, по официальным данным, скончались.





На территории Северска выявлено​ ​7530 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7354 человека. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 56​ ​​ пациентов,​ ​​27​ ​​пациентов получают лечение амбулаторно.