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14 апреля,
2021
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Пять пациентов с ковидом скончались в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

23 новых случая коронавируса подтвердили в Томской области. Выписали 45 пациентов. Скончались за сутки пять человек, сообщает оперштаб.

«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, хроническая ишемия головного мозга, анемия, инсульт, онкология и другие заболевания. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — уточняет облздрав.

Пять пациентов с ковидом скончались в Томской области за сутки

В Томской области с начала пандемии ковидом заболели 31 734 человека. 30 769 пациентов уже здоровы. 377 человек, по официальным данным, скончались.


На территории Северска выявлено​ ​7530 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7354 человека. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 56​ ​​ пациентов,​ ​​27​ ​​пациентов получают лечение амбулаторно.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4,6 млн человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4,2 млн пациентов. За весь период в России от коронавируса скончались 104 000 человек, сообщает оперштаб.

Под медицинским наблюдением по состоянию на 14 апреля 2021 остаются 503 146 человек.

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