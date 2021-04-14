Пять пациентов с ковидом скончались в Томской области за сутки

23 новых случая коронавируса подтвердили в Томской области. Выписали 45 пациентов. Скончались за сутки пять человек, сообщает оперштаб.
«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, хроническая ишемия головного мозга, анемия, инсульт, онкология и другие заболевания. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — уточняет облздрав.
В Томской области с начала пандемии ковидом заболели 31 734 человека. 30 769 пациентов уже здоровы. 377 человек, по официальным данным, скончались.
На территории Северска выявлено 7530 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7354 человека. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 56 пациентов, 27 пациентов получают лечение амбулаторно.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4,6 млн человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4,2 млн пациентов. За весь период в России от коронавируса скончались 104 000 человек, сообщает оперштаб.
Под медицинским наблюдением по состоянию на 14 апреля 2021 остаются 503 146 человек.