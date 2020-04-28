Пять новых случаев коронавируса диагностировали в Томской области

Пять новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области, сообщает оперштаб. В целом в регионе зарегистрирован 81 случай заболевания коронавирусом. 15 человек уже выписали.

За последние сутки проведены 119,8 тыс. тестов на коронавирус. В целом, в России на COVID-19 провели свыше 3,13 млн лабораторных исследований. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 апреля остаются 192 тыс. 728 человек.

Всего в стране зарегистрировано 93 558 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 8456 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 867 человек.

В обсерваторе по данным на 27 апреля на 14-дневном карантине находятся 62 человека, заболевших среди них нет. Лечение от коронавируса продолжали 70 человек. При этом 65,7 % пациентов с COVID-19 в регионе не имели никаких симптомов





За прошедшие сутки в Томской области взято на исследование 570 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено более 14 400 исследований.





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