Пять человек, заболевших ковидом, скончались в Томской области за сутки

Новости

Пять пациентов с коронавирусом скончались в Томской области за сутки. В целом, в регионе с начала пандемии от ковида по официальным данным умерли 422 человек.

«Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующих хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, туберкулез, онкология и другие. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистересс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — сообщает пресс-служба регионального облздрава.