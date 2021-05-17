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17 мая,
2021
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Пять человек, заболевших ковидом, скончались в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Пять пациентов с коронавирусом скончались в Томской области за сутки. В целом, в регионе с начала пандемии от ковида по официальным данным умерли 422 человек.

«Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующих хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, туберкулез, онкология и другие. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистересс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — сообщает пресс-служба регионального облздрава.

За сутки в регионе подтверждено 24 случая (в целом, заболели 32 517 человек). Выписали десять пациентов (с начала пандемии —31 458 пациентов).

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