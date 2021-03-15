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15 марта,
2021
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Пять человек, заболевших коронавирусом, скончались за сутки в Томской области

ТВ2
ТВ2
20 минут назад

36 новых случаев коронавируса подтверждено в Томской области. Выздоровели 67 человек. Оперштаб сообщает, что пять пациентов, госпитализированных ранее с ковидом, скончались.

«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония,  сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, ишемия головного мозга, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — сообщает региональный облздрав.

С начала пандемии ковидом в регионе заболели 30 859 человек (без учета Северска, где больше 7 тысяч заболевших). Выздоровели 29 427 пациентов. Скончались, по официальным данным, 334 человека.

В России коронавирус официально подтвердился у 4,4 млн человек. Из них лечение продолжают 497 765 пациентов.


Оперштаб сообщает о смерти 92 494 человек.

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