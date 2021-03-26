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26 марта,
2021
Новости

Пять человек скончались за сутки в Томской области от коронавируса

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За сутки в Томской области ковид подтвердился у 29 жителей региона. Выздоровели 46 человек.


В общей сложности в регионе коронавирусом заболели 31 253 человек. Выздоровели — 30 114 человек.


В данной статистике не учитывается Северск. По состоянию на 24 марта 2021​​ на территории Северска выявлено​ ​ 7409 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7247 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 69 ​ пациентов,​ ​​ 21​ ​​ пациент получает лечение амбулаторно.

По результатам патологоанатомического заключения в Томской области от коронавируса скончались пять человек. Трое входили в группу риска по возрасту (старше 60 лет), все – в группу риска по хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца, ишемия головного мозга, астма.


Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.


В целом, за пандемию от коронавируса в Томской области скончались 349 человек, сообщает оперштаб.

Всего в стране ковидом заболели 4 501 859 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26.03.2021 остаются 485 720 человек.
 
Скончалось., по официальным данным, 97 017 человек.

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