Пять человек скончались за сутки в регионе от коронавируса

В Томской области за минувшие сутки зафиксировали 23 случая заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек выздоровели. Пять человек умерли, сообщает оперштаб.

«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — говорится в сообщении.







На сегодняшний день в области свободно 30,6% коечного фонда. С начала пандемии в Томской области коронавирусом заболело больше 31 тысячи человек. Умерли 382 жителей нашего региона, 30 870– выздоровели.







Всего за последние сутки в России выявлено 8 632 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 391 человек.