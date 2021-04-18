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18 апреля,
2021
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Новости

Пять человек скончались за сутки в регионе от коронавируса

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томской области за минувшие сутки зафиксировали 23 случая заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек выздоровели. Пять человек умерли, сообщает оперштаб.

Пять человек скончались за сутки в регионе от коронавируса

«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — говорится в сообщении.


На сегодняшний день в области свободно 30,6% коечного фонда. С начала пандемии в Томской области коронавирусом заболело больше 31 тысячи человек. Умерли 382 жителей нашего региона, 30 870– выздоровели. 


Всего за последние сутки в России выявлено 8 632 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 391 человек.

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