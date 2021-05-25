Пять человек скончались в Томской области от коронавируса за сутки

Пять человек, заболевших ковидом, скончались в Томской области за сутки.
«Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых болезни сердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой, бронхолегочной систем, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — сообщает облздрав.
За сутки ковид подтвердился у 27 человек. Выписали семь пациентов.
С начала пандемии ковидом заболели 32714 человек. Вылечились 31609 пациентов.
В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной.
«Кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию», — сказал он.
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