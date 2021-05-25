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25 мая,
2021
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Пять человек скончались в Томской области от коронавируса за сутки

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Пять человек, заболевших ковидом, скончались в Томской области за сутки.

«Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых болезни сердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой, бронхолегочной систем, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — сообщает облздрав.

За сутки ковид подтвердился у 27 человек. Выписали семь пациентов.

С начала пандемии ковидом заболели 32714 человек. Вылечились 31609 пациентов.

Пять человек скончались в Томской области от коронавируса за сутки

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. 

«Кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию», — сказал он.


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