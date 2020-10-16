Пять человек скончались от коронавируса за сутки в Томской области

Больше 100 человек скончались от коронавируса с начала пандемии в Томской области. За сутки умерли еще пять пациентов.



​Все умершие старшей возрастной категории имели тяжелые сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет (у четверых), ожирение (у четверых), болезнь почек (у двоих), гипертонию (у троих), онкологию (у одного).





Коронавирусная инфекция сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, в некоторых случаях — инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.





За весь период в Томской области установлены 9 582 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 7 181, умерших 101.







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