Пять человек погибли в ДТП под Ачинском

Серьезное ДТП произошло в Красноярском крае. Автомобиль Honda Civic двигался со стороны Ачинска в направлении Боготола по трассе Р255 «Сибирь». Машина врезалась в фургон ГАЗ-2747.





«Предварительно установлено, что сегодня около 6 часов утра на 633 км автодороги Р255 «Сибирь» водитель «Хонды Цивик Ферио» выехал встречную полосу и столкнулся с фургоном», — уточняют в УМВД.

