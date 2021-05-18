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18 мая,
2021
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Пять человек погибли в ДТП под Ачинском

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Серьезное ДТП произошло в Красноярском крае. Автомобиль Honda Civic двигался со стороны Ачинска в направлении Боготола по трассе Р255 «Сибирь». Машина врезалась в фургон ГАЗ-2747.


«Предварительно установлено, что сегодня около 6 часов утра на 633 км автодороги Р255 «Сибирь» водитель «Хонды Цивик Ферио» выехал встречную полосу и столкнулся с фургоном», — уточняют в УМВД.

Пять человек погибли в ДТП под Ачинском

В результате ДТП погибли пятеро мужчин — водитель и пассажиры иномарки»,  сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.


Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть более двух людей». На месте работает начальник регионального управления ГИБДД Алексей Членов.

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