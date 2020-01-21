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21 января,
2020
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Новости

Десять человек погибли при пожаре в Асиновском районе

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В поселке Причулымский Асиновского района произошел крупный пожар. Под завалами спасатели обнаружили тела пятерых погибших, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Позднее количество погибших увеличилось до десяти.

Десять человек погибли при пожаре в Асиновском районе
Фото: пресс-служба регионального МЧС

Сообщение о загорании одноэтажного деревянного строения поступило в 04.05. На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Из здания самостоятельно эвакуировались два человека. 


В 06.35 открытый огонь потушили. В 07.52 при разборе обрушившихся конструкций пожарные обнаружили тело первого погибшего, в 08.04 – второго. В 08.10 обнаружены тела еще двух человек. В 08:48 обнаружено тело пятого погибшего.


«Итого по состоянию на девять часов утра обнаружены тела пятерых человек. Личности погибших устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства. В 09:51 было найдено тело шестого человека. В 10.08 при разборе конструкций обнаружены тела еще трех человек.​ В 10:35 обнаружено тело десятого погибшего​.


В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы шесть единиц техники и 19 человек. Площадь пожара составила 208 кв. м.


На месте ЧП находится начальник регионального МЧС Олег Еременко, работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: пресс-служба регионального МЧС
Фото: пресс-служба регионального МЧС
Фото: пресс-служба регионального МЧС
Фото: пресс-служба регионального МЧС
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