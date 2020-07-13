Пьяный водитель без прав столкнулся с мотоциклом. Три человека в больнице
Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ» столкнулся с мотоциклом на трассе Томск-Каргала-Колпашево. Три человека попали в больницу. Состояние двоих оценивается как крайне тяжелое.
Авария произошла 12 июля 2020 года около 20 часов 35 минут.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21070 1981 года рождения выехал на встречку, где столкнулся с мотоциклом Honda.
В результате водитель мотоцикла вместе с пассажиркой доставлены в больницу. Также госпитализирован пассажир ВАЗа.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21070 находился в состоянии опьянения, водительских прав у него нет.
Облздрав уточняет, что на месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи Шегарской районной больницы.
Двое пострадавших — 37-летняя женщина и 34-летний мужчина — находятся в реанимационном отделении больницы в крайне тяжелом состоянии. Пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Еще один пострадавший, 43-летний мужчина, госпитализирован в хирургическое отделение медучреждения. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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