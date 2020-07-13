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13 июля,
2020
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Новости

Пьяный водитель без прав столкнулся с мотоциклом. Три человека в больнице

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ» столкнулся с мотоциклом на трассе Томск-Каргала-Колпашево. Три человека попали в больницу. Состояние двоих оценивается как крайне тяжелое.

Пьяный водитель без прав столкнулся с мотоциклом. Три человека в больнице
Фото: пресс-служба регионального УМВД

Авария произошла 12 июля 2020 года около 20 часов 35 минут.


По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21070 1981 года рождения выехал на встречку, где столкнулся с мотоциклом Honda.

В результате водитель мотоцикла вместе с пассажиркой доставлены в больницу. Также госпитализирован пассажир ВАЗа.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21070 находился в состоянии опьянения, водительских прав у него нет. 

Пьяный водитель без прав столкнулся с мотоциклом. Три человека в больнице
Пьяный водитель без прав столкнулся с мотоциклом. Три человека в больнице

Облздрав уточняет, что на месте ДТП работали две бригады скорой медицинской помощи Шегарской районной больницы.


Двое пострадавших — 37-летняя женщина и 34-летний мужчина — находятся в реанимационном отделении больницы в крайне тяжелом состоянии. Пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.


Еще один пострадавший, 43-летний мужчина, госпитализирован в хирургическое отделение медучреждения. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

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