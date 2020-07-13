Пьяный водитель без прав столкнулся с мотоциклом. Три человека в больнице

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Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ» столкнулся с мотоциклом на трассе Томск-Каргала-Колпашево. Три человека попали в больницу. Состояние двоих оценивается как крайне тяжелое.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

Авария произошла 12 июля 2020 года около 20 часов 35 минут.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21070 1981 года рождения выехал на встречку, где столкнулся с мотоциклом Honda.



В результате водитель мотоцикла вместе с пассажиркой доставлены в больницу. Также госпитализирован пассажир ВАЗа.



По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 21070 находился в состоянии опьянения, водительских прав у него нет.