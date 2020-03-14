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14 марта,
2020
Новости

«Путина в тюрьму, Терешкову в космос»: В Иркутске вышли на митинг против обнуления сроков Путина

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Иркутске прошла массовая акция протеста против обнуления президентских сроков Владимира Путина и поправок в Конституции. Как пишет Babr24.com, около 400 человек пришли на митинг. 

Иркутяне выступали против поправок в Конституцию, однако на площадь пришли и люди с плакатами против дела «Сети». Также собравшиеся требовали отставки Владимира Путина.


Горожане держали плакаты критического содержания с призывами отправить Валентину Терешкову опять в космос, а самого Путина в места не столь отдаленные от Иркутска.


Выступающие призвали поаплодировать сенатору Иркутской области Вячеславу Мархаеву, единственному проголосовавшему против поправок в Конституцию в Совете Федерации.


Проект поправок предполагает обнуление президентских сроков Владимира Путина. Сам президент заявил, что он не против этой инициативы. Если эта поправка будет внесена в Конституцию, то Путин получит право на участие в выборах 2024 и 2030 годов. Его президентство может продлиться до 2036 года.


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«Больше всего мне нравится, что дискуссии по высшему руководству в стране не будет»


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