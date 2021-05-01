Путин ввел штраф для СМИ из-за публикации иноагентов без указания их статуса
Владимир Путин подписал закон о штрафах для журналистов за публикацию в СМИ материалов СМИ-иностранных агентов без указания их статуса. Информация опубликована на портале правовой информации.
Для СМИ, распространяющих материалы иностранных агентов без упоминания, предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей, для юридических — 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.
Этот документ дополняет статью 20.2 КоАП — «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации». Если граждане будут использовать на массовых мероприятиях знаки представителя СМИ, то их будут штрафовать на сумму от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.
Ранее Минюст РФ объявил, что включил «Медузу»* в список СМИ-иноагентов. Сообщалось, что неизвестный госорган сообщил в ведомство про иностранное финансирование, которое получает СМИ. Минюст не уточнил редакции, о каких именно источниках иностранного финансирования идет речь. Издание из-за нового статуса потеряло большую часть рекламодателей, поэтому начинает сбор средств для дальнейшего выживания.
*Минюст России включил издание в реестр СМИ-иностранных агентов
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