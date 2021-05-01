Добрые новости
01 мая,
2021
Новости

Путин ввел штраф для СМИ из-за публикации иноагентов без указания их статуса

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Владимир Путин подписал закон о штрафах для журналистов за публикацию в СМИ материалов СМИ-иностранных агентов без указания их статуса. Информация опубликована на портале правовой информации. 

Для СМИ, распространяющих материалы иностранных агентов без упоминания, предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей, для юридических — 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей. 


Этот документ дополняет статью 20.2 КоАП — «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации». Если граждане будут использовать на массовых мероприятиях знаки представителя СМИ, то их будут штрафовать на сумму от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. 

Ранее Минюст РФ объявил, что включил «Медузу»* в список СМИ-иноагентов. Сообщалось, что неизвестный госорган сообщил в ведомство про иностранное финансирование, которое получает СМИ. Минюст не уточнил редакции, о каких именно источниках иностранного финансирования идет речь. Издание из-за нового статуса потеряло большую часть рекламодателей, поэтому начинает сбор средств для дальнейшего выживания.



*Минюст России включил издание в реестр СМИ-иностранных агентов 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.