Путин ввел режим ЧС федерального уровня из-за разлива 21 тыс. тонн дизтоплива в Красноярском крае

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Владимир Путин согласился с предложением главы МЧС о признании аварии на норильской ТЭЦ-3 чрезвычайной ситуацией федерального характера. Последствия аварии устраняют 300 человек и 72 единицы техники, на место вылетел руководитель МЧС. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предполагает, что к делу нужно подключить военных, а экологи говорят, что в российской Арктике таких аварий еще не было.

Фото: Greenpeace

Напомним, из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, из-за чего разлив может дойти до Карского залива. Изначально был введен режим ЧС межмуниципального уровня, но общественники и экологи заявляли, что есть законные основания для введения ЧС федерального уровня. Сейчас, по данным краевой прокуратуры, площадь загрязнения составляет 180 тысяч квадратных метров.

Координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace Василий Яблоков считает, что разлив такого количества нефтепродуктов может нанести непоправимый урон экосистеме севера Красноярского края.

В первую очередь страдает водная система, которая лежит на пути к Карскому морю. Урон зависит от того, сколько удастся собрать нефтепродуктов, чтобы они дальше не распространялись. 20 тысяч тонн – это очень большая катастрофа, сравнимая с мировыми нефтяными катастрофами, когда танкеры разливались, – прокомментировал ТВ2 Владимир Яблоков. – В первую очередь пострадает береговая линия и вся флора и фауна, которая на ней расположена. Кроме того, так как это арктическая зона, находящаяся за полярным кругом, там очень уязвимая и хрупкая природа. Она может даже не восстановиться от такого загрязнения, потому что дизтопливо является крайне токсичным веществом и оказывает пагубное действие на все живое.

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь говорит, что эта авария — одна из самых серьезных в арктической зоне, где устранить ее последствия будет технически сложно. Ущерб эколог оценивает в сумму до 100 миллиардов рублей, а время рекультивации пострадавшей территории – в 5-10 лет.

«Нам говорят, что на реке поставили боны (заграждения, препятствующие распространению загрязнения по поверхности воды – прим. редакции), но как профессиональный эколог могу сказать, что они эффективны лишь при борьбе с нефтяными загрязнениями. А дизтопливо, солярка идет по средней части реки и оседает на дне, то есть создает иловые отложения, – рассказал Митволь ТВ2. – У властей сейчас много технологических проблем, но о способах их решения пока не говорят. Предстоит несколько лет работы по минимизации последствий разлива, потому что естественный период восстановления в зоне вечной мерзлоты – десятки, а может быть, даже и сотня лет. Нам говорят, что собрано 500 тонн, но не говорят, куда эти тонны денут. Временные брезентовые емкости, куда сейчас складывает загрязненную почву «Норникель» – это просто смешно, потому что хранить так можно 3-4 дня».

Олег Митволь добавил, что в арктической зоне России аварий такого масштаба не случалось. Для сравнения он привел пример с разливом нефти на севере США: устранение его последствий заняло несколько лет, а компания-виновник выплатила штраф в шесть миллиардов долларов. По расчетам эколога, в случае нынешним разливом нужно оценивать ущерб поверхности почвы, водной глади и рыбохозяйственным водоемам.

В моем понимании, должны получить цифры ущерба от 60 до 100 миллиардов рублей. Все будет зависеть от тех инспекторов, которые считают, – резюмировал Митволь.

«Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор»

На совещании о мерах по устранению последствий аварии выступила глава Роспотребнадзора Светлана Радионова, побывавшая на месте разлива. Радионова доложила Владимиру Путину, что по оценке ведомства порядка 6 тысяч тонн нефтепродуктов попало в грунт и около 15 тысяч тонн – в водные объекты. Ущерб Роспотребнадзор оценил в десятки миллиардов рублей.

Глава Красноярского края Александр Усс доложил президенту, что устранением последствий разлива занимаются около 300 человек, в том числе морская спасательная служба города Мурманска. Но даже такими силами, считает губернатор, устранить последствия разлива в течение 14 дней будет «проблематично».

Главная проблема возникает прежде всего с утилизацией нефтепродуктов, которые при помощи помп могут откачиваться из акватории реки. Сегодня отсутствуют какие-либо транспортные схемы, порядка 20 километров – это бездорожье. Сама река является несудоходной, и поэтому основной предлагаемый вариант утилизации собранных нефтепродуктов – это сжигание в соответствующих емкостях. Опыта сжигания такого объема топлива, во всяком случае на территории Красноярского края, у нас нет, поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу, – заявил Усс.

Фото: instagram.com/ilya_torgonskyi