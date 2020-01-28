Добрые новости
28 января,
2020
1
фото
Новости

Путин ввел губернатора Алтайского края в состав президиума Госсовета

ТВ2
ТВ2
36 минут назад

Владимир Путин вывел губернатора Новосибирской области Андрея Травникова из президиума Государственного совета и ввел туда главу Алтайского края Виктора Томенко. Соответствующее распоряжение появилось на интернет-портале правовой информации 27 января. 

Путин ввел губернатора Алтайского края в состав президиума Госсовета
Фото: www.kremlin.ru

Согласно распоряжению, размещенному на портале правовой информации, в обновленный президиум Госсовета РФ вошли: губернатор Санкт-Петербурга, губернатор Волгоградской области, глава Кабардино-Балкарской Республики, глава Сахалинской области, глава Тверской области, глава Башкортостана и губернатор Курганской области. 

Из сибирских губернаторов в президиум Госсовета вошел глава Алтайского края Виктор Томенко. 30 мая 2018 года Путин назначил его врио губернатора края, а в сентябре того же года Томенко победил на досрочных выборах губернатора.

Государственный совет РФ — совещательный неконституционный орган при президенте страны. В ежегодном послании к Федеральному собранию 15 января Владимир Путин предложил закрепить статус Госсовета в Конституции.

«Россия – огромная страна, и у каждого субъекта Федерации есть свои особенности, проблемы, свой опыт. Все это, безусловно, надо учитывать. Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне. Вы знаете, в 2000 году по моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», — заявил президент. 

​Читайте также:  


Изменение Конституции, обеды в школах и пособия для детей: о чем говорил Владимир Путин в послании Федсобранию

ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.