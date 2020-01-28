Путин ввел губернатора Алтайского края в состав президиума Госсовета

Согласно распоряжению, размещенному на портале правовой информации, в обновленный президиум Госсовета РФ вошли: губернатор Санкт-Петербурга, губернатор Волгоградской области, глава Кабардино-Балкарской Республики, глава Сахалинской области, глава Тверской области, глава Башкортостана и губернатор Курганской области.



Из сибирских губернаторов в президиум Госсовета вошел глава Алтайского края Виктор Томенко. 30 мая 2018 года Путин назначил его врио губернатора края, а в сентябре того же года Томенко победил на досрочных выборах губернатора.



Государственный совет РФ — совещательный неконституционный орган при президенте страны. В ежегодном послании к Федеральному собранию 15 января Владимир Путин предложил закрепить статус Госсовета в Конституции.





«Россия – огромная страна, и у каждого субъекта Федерации есть свои особенности, проблемы, свой опыт. Все это, безусловно, надо учитывать. Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне. Вы знаете, в 2000 году по моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета», — заявил президент.



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