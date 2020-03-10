«Путин вечен»: как соцсети отреагировали на предложение ГД обнулить президентские сроки

Депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение парламента поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина или снятии ограничения на переизбрание на высший руководящий пост. Она призвала «или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или <…> заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией».





Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков. «За» проголосовали 380 человек, против — 43, воздержался — 1.





Сам Владимир Путин заявил, что согласен обнулить президентские сроки, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.