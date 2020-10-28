Путин сообщил о решении бесплатно выдавать лекарства от коронавируса

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал выделить регионам страны 10 млрд рублей для закупки средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус. Также Путин заявил, что принято решение обеспечить бесплатными препаратами лечащихся от COVID-19 дома. Сколько будет выделено средств из федерального бюджета, глава государства не уточнил.

«Что касается помощи регионам: знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд рублей, нужно это сделать, и сделать это прямо сейчас. Сейчас говорю о региональной помощи. Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование», — сказал президент России.

По оценке президента, говорить о второй волне COVID-19 в стране пока не приходится, поскольку ряд регионов только сейчас столкнулся с первой.

«Мы не говорим там о какой-то второй «волне», но как вот совсем недавно еще утром обсуждали, до некоторых регионов еще первая «волна» только докатывается, по мнению специалистов. Надо держать руку на пульсе и своевременно, эффективно реагировать на происходящие события», — отметил он.





Также, по словам Владимира Путина, к нему поступают обращения от медиков «с просьбой прислать комиссии и посмотреть, что происходит в системе здравоохранения в отдельных субъектах РФ». Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой направить комиссии в эти регионы, чтобы посмотреть на ситуацию на местах.





Напомним, сегодня в России начали действовать новые ограничения из-за коронавируса. В местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах введен обязательный масочный режим. Рекомендовано запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и работу общепита с 23:00 до 6:00.