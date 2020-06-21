Путин продлил доплаты медикам за работу с коронавирусом до конца лета

Президент России Владимир Путин продлил медикам выплаты за работу с коронавирусными больными. Федеральные и региональные надбавки будут действовать весь июль и август. Об этом сообщает «Коммерсант». Выплаты должны были завершиться к 15 мая.

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — сказал Путин.

Президент также поручил разработать механизмы льгот для студентов-медиков, которые работали с пациентами с COVID-19.

Напомним, по поручению президента врачам за работу с COVID-больными предусмотрена доплата в размере 80 тысяч рублей в месяц. Доплата для среднего медперсонала составляет 50 тысяч рублей, для младшего — 25 тысяч рублей. Также для врачей скорой помощи предусмотрели выплаты в размере 50 тысяч рублей, а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тысяч рублей.





Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам. В течение трех месяцев медики, работающие с больными коронавирусом пациентами, будут получать специальную федеральную выплату.





Однако в Томской области некоторые врачи жаловались, что не могут претендовать на президентские выплаты.





Тогда замгубернатора по соцполитике Иван Деев пояснил, что часть сотрудников, которые не попадали под президентский указ, получили премии из ОМС. Он подчеркнул, что вопрос о получении выплат решается индивидуально.





Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отчитался о дополнительных выплатах медработникам, заразившимся на работе, после того, как многие СМИ, в том числе и федеральные, рассказали о том, что Сергей Жвачкин обвинил врачей в распространении коронавируса в больницах и усомнился в справедливости страховых выплат медикам, которые заболели коронавирусом из-за «собственной беспечности».





На начало июня 24 заразившихся COVID-19 медработников получили выплаты в Томской области. В Томской области она составит 68 811 рублей.





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