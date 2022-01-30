Путин поручил Минюсту и Генпрокуратуре проанализировать законодательство об «иностранных агентах»

Президент России Владимир Путин по итогам своей встречи с Советом по правам человека, состоявшейся в декабре 2021 года, поручил Минюсту совместно с Генпрокуратурой и СПЧ проанализировать законодательство об «иностранных агентах». «При необходимости» ведомства до 1 мая должны предоставить предложения по его изменению.

Закон об «иностранных» агентах в России появился в 2012 году, изначально этот статус присваивали только некоммерческим организациям, но постепенно закон дополнялся. С 2017 года в реестр «иноагентов» вносят средства массовой информации, а с 2019 в него могут попасть и физические лица. Также «иностранным агентом» могут объявить объединения, не имеющие юридического лица.

Минюст далеко не всегда раскрывает причины внесения того или иного издания или физлица в реестр. При этом закон написан так, что поводом для включения в список «иноагентов» может стать любой перевод из-за рубежа: полученная журналистом международная премия, пожертвование от читателей или перевод от родственника, живущего за границей. Реестр СМИ-«иностранных агентов» насчитывает больше 100 физических и юридических лиц.

В ноябре Совет по правам человека при президенте и Союз журналистов России направили в Госдуму поправки к закону об «иноагентах». Они предлагают предупреждать НКО, СМИ и граждан о намерении внести их в реестр за три месяца до принятия такого решения. А объявлять организации, людей и СМИ «иностранными агентами» не по решению Минюста, как это происходит сейчас, а по решению суда. Также авторы поправок настаивают, что международные премии и призы не должны являться основанием для признания иностранным агентом.