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05 января,
2021
Новости

Путин поручил проработать вопрос о международных сертификатах о прививках от коронавируса

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Свои предложения о введении международно признанных сертификатов для привитых от COVID премьер Михаил Мишустин должен представить президенту Владимиру Путину до 20 января 2021 года. Такое поручение дал президент Владимир Путин премьер-министру Михаилу Мишустину по итогам большой пресс-конференции президента, которая состоялась 17 декабря.

Это поручение опубликовано на сайте Кремля: «Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств».

Накануне о возможности отмены ограничений для людей, прошедших вакцинацию, сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что использование документов, подтверждающих вакцинацию, — распространенная практика. «Вместе с тем вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», — уточнили в Роспотребнадзоре.


Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко категорически против введения таких документов. Она назвала это дискриминацией граждан и разделением их на категории с разными правами. «Даже если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц может не быть. Я категорический противник такого рода документов», — заявляла она.

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