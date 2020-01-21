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21 января,
2020
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Путин поручил новому премьеру подержать изучение народами Сибири родных языков

ТВ2
ТВ2
8 минут назад

Владимир Путин поручил ряду ведомств поддержать изучение народами Севера, Сибири и Дальнего Востока их родных языков, сообщает ТАСС. Следить за исполнением поручения будет новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Путин поручил новому премьеру подержать изучение народами Сибири родных языков

Минобрнауки и Минпросвещения при участии Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации поручено проанализировать практику изучения языков коренных малочисленных народов как родных языков в обычных школах. По итогам анализа нужно будет подсчитать, сколько школам требуются соответствующих учителей.

После ведомствам нужно будет подготовить преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов. Вести подготовку намерены в том числе на базе Института народов Севера РГГУ.

Кроме того, нужно будет подготовить положения по оказанию дополнительных мер соцподдержки представителям коренных малочисленных народов, изучающих в вузах родные языки и культуры.

Вместе с Мишустиным, ответственным за выполнение поручений назначен президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков. 


Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока — народы численностью менее 50 тысяч человек, живущие в местах жизни своих предков и занимающиеся традиционными занятиями. Согласно перечню коренных малочисленных народов России, сейчас в стране их насчитывается 67.

Спецпроект ТВ2 про коренные народы вы можете читать и смотреть здесь, а поддержать ТВ2по этой ссылке. 

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