Путин подписал указ о новой методике расчета детских. Как изменятся выплаты в Томской области?

В Томской области выплату на детей от 3 до 7 лет получают почти 28 тысяч семей. Это 33 307 детей, расходы с января 2021 года составили 645 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.





По указу президента России с 2021 года новый размер выплаты будет зависеть от доходов и имущественной обеспеченности семьи и может составлять 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума (ПМ) на детей.

До подписания указа размер ежемесячной выплаты составлял 50 % от прожиточного минимума, установленного в регионе на детей. В Томской области ежемесячно семьи получали 6 463,5 рубля на ребенка.





По-прежнему 50 % регионального прожиточного минимума будут приниматься за базовый размер пособия. Если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата будет увеличена до 75 % от регионального ПМ на ребенка. Если же и в этом случае доход не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то будет назначена выплата в размере 100 %.





Размер пособия будет пересмотрен после того, как семья подаст заявление на выплату в новом размере, а органы социальной защиты проведут комплексную оценку нуждаемости — проверят доходы и имущество семьи.





«Пока заявление подавать рано. Органы социальной защиты начнут их принимать после утверждения правительством России новых правил предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет. Этот документ будет регулировать условия выплаты, перечень сведений, которые могут запрашивать органы социальной защиты для назначения выплаты», — пояснила начальник департамента социальной защиты Марина Киняйкина, уточнив, что проще всего подать заявление через портал Госуслуги.