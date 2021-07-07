Путин побывал в Кемерово и поздравил Кузбасс с 300-летием

Президент России Влаимир Путин прилетел в Кемерово 6 июля в районе трех часов дня, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 300-летию освоения региона. Во время визита президент возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса» и выступил на юбилейном концерте, передает Кремль.

Выступая на торжественном вечере в ледовом дворце «Кузбасс», Владимир Путин сообщил, что региону нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места, и не только в традиционных для региона отраслях – добыче угля, металлургии, химической сфере, но и в лёгкой промышленности, в сельском хозяйстве, в транспортном секторе и туристическом комплексе. По его мнению, в ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест.

Также президент поручил обратить пристальное внимание на решение экологических проблем. «Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса. Мы, конечно, знаем, что Новокузнецк, например, входит в число двенадцати промышленных центров России, где к 2024 году объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться как минимум на 20 процентов. Постепенно, но обязательно будем решать подобные задачи и в отношении других городов региона, где вопросы экологии, чистого воздуха стоят так же остро», - пообещал глава государства.