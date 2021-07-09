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Главная Новости Путин отменил указ о запрете полетов из России в Египет
Новости

Путин отменил указ о запрете полетов из России в Египет

ТВ2
ТВ2 ТВ2
18 часов назад

Указ, запрещающий полеты из России в Египет, кроме рейсов в Каир, признан «утратившим силу». Соответствующий документ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступил в силу с момента подписания, т.е. с 8 июля.

Запрет на полеты был введен после того, как самолет A321 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха, 31 октября 2015 года взорвался над Синайским полуостровом. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Ответственность за взрыв бомбы, заложенной на борту лайнера, взяли на себя террористы, связанные с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». 

Этим же указом № 553 туристическим компаниям было рекомендовано «воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки» в Египет, за исключением Каира.

В 2018 году были возобновлены регулярные рейсы в Каир, однако продолжал действовать запрет для чартеров на полеты на курорты. В 2020-м в связи с распространением по миру коронавируса авиасообщение приостанавливалось до осени прошлого года. 

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