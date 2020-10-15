Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

«Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса – «ЭпиВакКорона», – объявил на совещании президент . – Я попросил бы Татьяну Голикову рассказать об этом поподробнее. Насколько я знаю, у нас на подходе ещё третья вакцина – центра имени Чумакова Российской академии наук».

Зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова рассказала, что новый препарат состоит из пептидов, «через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус». По словам ученого, клинические исследования лекарства провели на ста добровольцах. В ближайшее время «Вектор» планирует начать пострегистрационные исследования с участием 40 тысяч добровольцев.





Голикова также отметила, что сейчас идут исследования по первой зарегистрированной в РФ вакцине «Спутник V». В них участвуют 13 тысяч человек, вакцину уже можно купить в регионы страны.





«И еще одна вакцина, о которой Вы упомянули, это вакцина научного центра имени Чумакова Российской академии наук. Она инактивированная, и сейчас получено разрешение на клинические исследования первой и второй фазы, которые производятся на медицинских базах в Новосибирске, Санкт Петербурге и Кирове, 6 октября в рамках первой фазы было привито 15 добровольцев, серьезных осложнений и проявлений побочных нет, все добровольцы чувствуют себя хорошо, и 19 октября стартует вторая фаза, в рамках которой будут иммунизированы ещё 285 добровольцев. Предполагается, что клинические исследования этой вакцины будут завершены к декабрю», – рассказала Татьяна Голикова.





11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром им. Гамалеи. Глава центра Александр Гинцбург пообещал, что препарат обеспечит иммунитет к COVID-19 минимум на два года.



В сентябре первая партия вакцины поступила в гражданский оборот. В первую очередь ее доставили в больницы, где лечат ковидных пациентов. По оценкам, в 2020–2021 годах российскую вакцину получат более 1 млрд человек из 30 стран.



Иностранные ученые отнеслись к разработанной отечественной вакцине скептически. Они отметили, что ряд тестов в рамках исследования не проводился. По данным «Левада центра», российская вакцина от коронавируса вызывает доверие только у 13 % опрошенных.





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