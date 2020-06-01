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01 июня,
2020
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Путин назначил общероссийское голосование по поправкам к Конституции на 1 июля

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Президент РФ Владимир Путин объявил 1 июля днем проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции.  Об этом сообщает Интерфакс.

Путин назначил общероссийское голосование по поправкам к Конституции на 1 июля

Владимир Путин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову и председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности. Президент также обратился к руководителям регионов с просьбой содействовать в организации голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье и жизни людей.


Также он обратился к россиянам, призвав их принять активное участие в голосовании. Он подчеркнул, что речь идет о Конституции, которая является основой жизни страны сегодня и будет определять основные правовые гарантии, юридические гарантии в области социальных отношений, трудовых отношений, будет определять принципы взаимодействия с международными партнерами.


«Я очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров Основного закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие», — сказал президент.


Путин отметил, что 1 июля - это безупречная дата для голосования по поправкам в Конституцию как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений.


«На фоне меняющейся ситуации и улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией, в борьбе с эпидемией нам все-таки есть возможность - впереди целый месяц еще - предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации», - сказал Путин на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию.


Он добавил, что за эти 30 суток можно будет выстроить всю работу, связанную с особенностями сегодняшнего дня.


«Не только в процессе голосования, а в жизни вообще — на рабочих местах, в транспорте и так далее. Поэтому нам эти 30 суток нужны», - сказал он.

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