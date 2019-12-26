Путин назначил новым прокурором Томской области Александра Семенова

Президент Владимир Путин назначил Александра Семенова новым прокурором Томской области. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на пятилетний срок Семенова Александра Николаевича прокурором Томской области», — говорится в указе от 25 декабря.





Напомним, что в начале октября 2019 года Владимир Путин отправил в отставку Виктора Романенко. Отставку Романенко многие связали с делом Игоря Митрофанова. 30 октября областные депутаты согласовали на должность прокурора региона кандидатуру Александра Семенова.





Добавим, что Александр Семенов родился в 1960 г. в Лискинском районе Воронежской области. В 1986 г. окончил Воронежский государственный университет имени Ленинского комсомола по специальности «правоведение». Службу в органах прокуратуры проходил с июля 1986 по февраль 2005 года. Затем год проработал в управлении Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области, в сентябре 2006 года вновь вернулся на службу в прокуратуру Воронежской области. С ноября 2007 по май 2017 года состоял в должности заместителя прокурора Воронежской области. Затем был назначен на должность начальника окружного главка Северо-Кавказского федерального округа.