Путин наградил за заслуги перед Отечеством спикера гордумы Северска Григория Шамина

Григорий Шамин в 1990 году был избран депутатом, а затем заместителем председателя Томского областного Совета народных депутатов, позже стал председателем. Руководил областным управлением труда и занятости. С 1996 года работал замгубернатора Томской области. С декабря 1997 года по октябрь 2010 года был депутатом областной думы, в 2010 году избрался депутатом Думы ЗАТО Северск, в 2010 году стал мэром ЗАТО Северск. С октября 2020 года Шамин является спикером северской гордумы, а полномочия главы города перешли к главе администрации ЗАТО Николаю Диденко.





Отметим, в декабре 2018 года по инициативе Григория Шамина Томская областная дума приняла закон об отмене выборов глав районов региона. Теперь районных глав назначают местные думы.





Также северская гордума во главе с Шаминым прославилась в 2019 году, когда приняла новые правила аккредитации журналистов. Согласно им, посещать собрания могли только аккредитованные журналисты. При этом они «должны придерживаться делового стиля одежды» и «предварительно до выхода в СМИ согласовывать тексты». После правомерностью таких требований заинтересовалась региональная прокуратура и объявила протест. В итоге правила отменили.