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30 марта,
2021
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Путин наградил за заслуги перед Отечеством спикера гордумы Северска Григория Шамина

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Президент Владимир Путин своим указом наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени председателя Гордумы ЗАТО Северск Григория Шамина. Документ опубликован на портале правовой информации.


Григория Шамина наградили за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Путин наградил за заслуги перед Отечеством спикера гордумы Северска Григория Шамина

Григорий Шамин в 1990 году был избран депутатом, а затем заместителем председателя Томского областного Совета народных депутатов, позже стал председателем. Руководил областным управлением труда и занятости. С 1996 года работал замгубернатора Томской области. С декабря 1997 года по октябрь 2010 года был депутатом областной думы, в 2010 году избрался депутатом Думы ЗАТО Северск, в 2010 году стал мэром ЗАТО Северск. С октября 2020 года Шамин является спикером северской гордумы, а полномочия главы города перешли к главе администрации ЗАТО Николаю Диденко.


Отметим, в декабре 2018 года по инициативе Григория Шамина Томская областная дума приняла закон об отмене выборов глав районов региона. Теперь районных глав назначают местные думы.


Также северская гордума во главе с Шаминым прославилась в 2019 году, когда приняла новые правила аккредитации журналистов. Согласно им, посещать собрания могли только аккредитованные журналисты. При этом они «должны придерживаться делового стиля одежды» и «предварительно до выхода в СМИ согласовывать тексты». После правомерностью таких требований заинтересовалась региональная прокуратура и объявила протест. В итоге правила отменили.

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