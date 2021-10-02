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Путин наградил орденом главу Кузбасса Цивилева

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Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы главы Кемеровской области Сергея Цивилева за вклад в развитие региона. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области - Кузбасса наградить орденом Дружбы Цивилева Сергея Евгеньевича - губернатора Кемеровской области - Кузбасса», - говорится в тексте документа.

 

Автор:  kremlin.ru
Сергей Цивилев

Сергей Цивилев назначен врио губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года, он сменил на этом посту Амана Тулеева.

Сергей Цивилев родился 21 сентября 1961 года в Мариуполе. Выпускник Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова в Севастополе. До 1994 года Цивилев проходил военную службу в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации. Ушел с военной службы в звании капитана третьего ранга. В 1999 году получил диплом Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов  по специальности «Финансы и кредит».

Работал руководителем службы безопасности в санкт-петербургском филиале банка «Аэрофлот», в 1997 - 2012 годах был главой юридической компании «Нортэк». В 2010 году Цивилев начал заниматься инвестициями в горнодобывающей сфере. С 2012 года работал в «Колмар». Был заместителем председателя совета директоров, с 2014 года гендиректором компании «Колмар» и владельцем 70% ее акций.

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