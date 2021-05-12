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12 мая,
2021
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Путин наградил медалью Луки Крымского томского фельдшера «скорой помощи»

ТВ2
ТВ2
19 минут назад

Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского томского фельдшера «скорой помощи» Елену Сметанникову. Государственную награду ей вручили «за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и профессионализм».

Елена Сметанникова
Елена Сметанникова
Фото: пресс-служба администрации Томской области

Пресс-служба томской обладминистрации сообщает, что в период пандемии Елену Сметанникову, «как одного из самых опытных и инициативных специалистов», перевели в новую подстанцию спецбригад для коронавирусных пациентов.

«Вместе с командой она экстренно перестраивала работу медицинских бригад, обеспечивала координацию, контроль за соблюдением санитарно-эпидемического режима в бригаде и на подстанции, обеспечением средствами индивидуальной защиты медицинского персонала», — говорится в сообщении.

Медаль Луки Крымского учредили в России в июне 2020 года. Награду вручают российским и иностранным медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.


 В Томской области медалью награждены четыре медицинских работника. Помимо Еленны Сметанниковой, это сестры детской больницы №2 Томска Наталья Морозова и Ольга Погорелова, а также  старшая медицинская сестра инфекционного отделения клинической  больницы №3 им. Б.И. Альперовича Зинаида Черткова. 


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