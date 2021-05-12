Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского томского фельдшера «скорой помощи» Елену Сметанникову. Государственную награду ей вручили «за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и профессионализм».

Пресс-служба томской обладминистрации сообщает, что в период пандемии Елену Сметанникову, «как одного из самых опытных и инициативных специалистов», перевели в новую подстанцию спецбригад для коронавирусных пациентов.

«Вместе с командой она экстренно перестраивала работу медицинских бригад, обеспечивала координацию, контроль за соблюдением санитарно-эпидемического режима в бригаде и на подстанции, обеспечением средствами индивидуальной защиты медицинского персонала», — говорится в сообщении.

Медаль Луки Крымского учредили в России в июне 2020 года. Награду вручают российским и иностранным медикам и волонтерам за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад в организацию оказания медпомощи и спасение жизней пациентов.





В Томской области медалью награждены четыре медицинских работника. Помимо Еленны Сметанниковой, это сестры детской больницы №2 Томска Наталья Морозова и Ольга Погорелова, а также старшая медицинская сестра инфекционного отделения клинической больницы №3 им. Б.И. Альперовича Зинаида Черткова.



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