Путин наградил девушку из Томской области, которая спасла из пожара брата и сестер

Владимир Путин наградил медалью «За отвагу на пожаре» 18-летнюю девушку, которая живет в Парабельском районе Томской области. Дарья Шестакова смогла спасти из огня свою семью, сообщает пресс-служба администрации региона.





Пожар в доме Шестаковых в парабельском поселке Кирзавод случился в ноябре 2019-го.





«Незадолго после того, как мы легли спать, я услышала шум и треск на веранде: вышла посмотреть и увидела столб дыма и огонь. Я быстро закрыла дверь и побежала к брату и сестренкам», — рассказывала тогда о случившемся девушка.







На тот момент Дарья Шестакова еще была школьницей, училась в 11 классе. Еще до приезда пожарных она эвакуировала брата и сестер через окно и отвела их к соседям. После она хотела забрать из дома документы, но найти их не смогла - вещи и стены в комнатах уже были в огне. Дарья покинула дом так же, как и в первый раз, через окно.





Раньше девушку уже отмечали почетной грамотой «За самоотверженные действия и за спасение людей» от регионального МЧС, отметили также ее учителя ОБЖ. Президент наградил ее медалью «За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», уточнили в обладминистрации. Сейчас Дарья живет в Томске и учится на первом курсе Томского промышленно-гуманитарного колледжа.