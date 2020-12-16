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16 декабря,
2020
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Путин наградил девушку из Томской области, которая спасла из пожара брата и сестер

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Владимир Путин наградил медалью «За отвагу на пожаре» 18-летнюю девушку, которая живет в Парабельском районе Томской области. Дарья Шестакова смогла спасти из огня свою семью, сообщает пресс-служба администрации региона.


Пожар в доме Шестаковых в парабельском поселке Кирзавод случился в ноябре 2019-го.


«Незадолго после того, как мы легли спать, я услышала шум и треск на веранде: вышла посмотреть и увидела столб дыма и огонь. Я быстро закрыла дверь и побежала к брату и сестренкам», — рассказывала тогда о случившемся девушка.


На тот момент Дарья Шестакова еще была школьницей, училась в 11 классе. Еще до приезда пожарных она эвакуировала брата  и сестер через окно и отвела их к соседям. После она хотела забрать из дома документы, но найти их не смогла -  вещи и стены в комнатах уже были в огне. Дарья покинула дом так же, как и в первый раз, через окно.


Раньше девушку уже отмечали почетной грамотой «За самоотверженные действия и за спасение людей» от регионального МЧС, отметили также ее учителя ОБЖ. Президент наградил ее медалью «За отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», уточнили в обладминистрации. Сейчас Дарья живет в Томске и учится на первом курсе Томского промышленно-гуманитарного колледжа.

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