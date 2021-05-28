Путешественник без ног, покоривший Эльбрус, выиграл национальную премию «Хрустальный компас»

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Парапутешественник Рустам Набиев, впервые покоривший Эльбрус на одних руках с помощью ледоруба, выиграл национальную премию «Хрустальный компас». В связке с Рустамом на гору поднялся член томского отделения Русского географического общества Иоанн Чечнев.

Напомним, Рустам Набиев лишился ног при обрушении казармы в Омске. Однако он предпочел не падать духом, продолжить жить как можно активнее, а через некоторое время начал вести блог, в котором рассказывает о своей нынешней жизни. Иоанн Чечнев и Рустам познакомились в соцсетях и решили взойти на Эльбрус вместе. Несмотря на сложные погодные условия, Рустам смог пройти 13 километров в гору на руках.

Восхождение я посвятил своей семье – жене и двум дочерям. Уже в этом году в сентябре мы планируем взойти на одну из восьмитысячников в Гималаях, — сказал парапутешественник на церемонии награждения. — Очень надеюсь, что я дам многим людям мотивацию не опускать руки и еще раз доказать, что нет ничего невозможного.



Иоанн Чечнев рассказал, что в отношении таких проектов РГО, как восхождение с Рустамом Набиевым, начал использовать термин «Эффект Форреста». «На мой взгляд, пример Рустама – пример «Эффекта Форреста», когда один человек своим поступком создает мощнейший положительный резонанс в сознании окружающих. Желаю всем верить в свою мечту, и даже если она является сверхзадачей, не опускайте руки, потому что ключ к любой сверхзадаче лежит в каждом из нас», — подчеркнул Чечнев.