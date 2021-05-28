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28 мая,
2021
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Путешественник без ног, покоривший Эльбрус, выиграл национальную премию «Хрустальный компас»

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

Парапутешественник Рустам Набиев, впервые покоривший Эльбрус на одних руках с помощью ледоруба, выиграл национальную премию «Хрустальный компас». В связке с Рустамом на гору поднялся член томского отделения Русского географического общества Иоанн Чечнев.


Напомним, Рустам Набиев лишился ног при обрушении казармы в Омске. Однако он предпочел не падать духом, продолжить жить как можно активнее, а через некоторое время начал вести блог, в котором рассказывает о своей нынешней жизни. Иоанн Чечнев и Рустам познакомились в соцсетях и решили взойти на Эльбрус вместе. Несмотря на сложные погодные условия, Рустам смог пройти 13 километров в гору на руках.

Путешественник без ног, покоривший Эльбрус, выиграл национальную премию «Хрустальный компас»
Путешественник без ног, покоривший Эльбрус, выиграл национальную премию «Хрустальный компас»
Путешественник без ног, покоривший Эльбрус, выиграл национальную премию «Хрустальный компас»

Восхождение я посвятил своей семье – жене и двум дочерям. Уже в этом году в сентябре мы планируем взойти на одну из восьмитысячников в Гималаях, — сказал парапутешественник на церемонии награждения. — Очень надеюсь, что я дам многим людям мотивацию не опускать руки и еще раз доказать, что нет ничего невозможного.

Иоанн Чечнев рассказал, что в отношении таких проектов РГО, как восхождение с Рустамом Набиевым, начал использовать термин «Эффект Форреста». «На мой взгляд, пример Рустама – пример «Эффекта Форреста», когда один человек своим поступком создает мощнейший положительный резонанс в сознании окружающих. Желаю всем верить в свою мечту, и даже если она является сверхзадачей, не опускайте руки, потому что ключ к любой сверхзадаче лежит в каждом из нас», — подчеркнул Чечнев. 

Путешественник без ног, покоривший Эльбрус, выиграл национальную премию «Хрустальный компас»

«Хрустальный компас» – это первая премия в области национальной географии, экологии и сохранении и популяризации природного и историко-культурного наследия. Премию утвердили в 2012 году в Красноярске, за время существования на нее претендовали представители всех регионов России и еще 39 стран. 


Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

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