Путепровод на Кузовлевском тракте планируют отремонтировать в следующем году

Власти подготовили пакет документов для ремонта путепровода на дороге, соединяющей улицу Мичурина с Кузовлевским трактом. Как сообщает городская администрация, средства на него уже заложены в проекте бюджета города на 2022 год.

Стоимость работ по ремонту путепровода — 49,4 млн рублей, при этом из городского бюджета ремонт будет оплачен только на четверть: основную часть средств выделят из бюджета области. Ремонтные работы займут примерно 4,5 месяца.

«Объем расходных обязательств муниципалитета составляет только 25 процентов. Эти затраты уже включены в проект муниципального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», — сообщил начальник департамента капитального строительства мэрии Александр Суходолов.

Ремонт включает в себя устройство водовода, замену и установку переходных плит, открылков и шкафных стоек устоев, укрепление конусов, установку лестничных сходов, замену ограждений перил и тротуаров, замену мостового полотна одновременно с заменой деформационных швов, устройство новой гидроизоляции и другое.

Напомним, путепровод на этом участке перекрыт с осени 2020 года из-за выявленных дефектов, которые не позволяют безопасно эксплуатировать дорогу даже для легкового транспорта. В марте заммэра Вячеслав Черноус заявил, что открытие даже одной полосы дороги может привести к трагедии, а у мэрии нет средств на ремонт путепровода. При этом в 2020 году эксперты пришли к выводу, что капитальный ремонт участка не обязателен, а в ТГАСУ начали разрабатывать проект текущего ремонта.