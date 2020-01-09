«Пусть наведут порядок»: в Сети запустили петицию по поводу маршрутной сети Томска

1 января 2020 года в Томске заработала новая маршрутная сеть. 9 января автобусы впервые начали работать не по графикам выходного дня. Есть недовольные новацией. Они запустили соответствующую петицию.

Петиция опубликована на сайте change.org. На момент публикации ее подписали 16 человек. Подписать петицию можно здесь.

«1 января 2020 года в городе Томске произошли изменения, не в лучшую сторону, — говорится в тексте петиции. — Выросли тарифы на проезд в городском транспорте. Основные причины увеличения тарифа, со слов перевозчиков, – подорожание топлива, необходимость выплаты заработной платы кондукторам. Из постановления, подписанного мэром Томска в начале декабря, следует, что в 2020 году тариф в городском транспорте вырастет до 22 рублей, в 2021-м — до 23 рублей, 2022-м — до 24 рублей, в 2023-м — до 25 рублей. Вечерний тариф в 2020 и 2021 годах будет равен 25 рублям, в 2022-2023-м – 30 рублям. С перевозчиками были заключены договоры. Согласно которым в каждом маршрутном автобусе должны находиться кондуктор и терминал для безналичной оплаты проезда. Каждый чиновник клятвенно уверял: у перевозчиков оборудование закуплено, все готово к работе. Но наступил тот самый злосчастный день — 1 января 2020 года. Как это ни странно, в маршрутных автобусах появилось чуть больше, чем ничего. Ни терминалов, ни кондукторов. С — стабильность. На вопросы к водителям, когда же все появится, ответить они ничего не смогли».





Автор обращения — Владислав Песков — просит мэрию проконтролировать исполнение контрактов и применять в адрес перевозчиков санкции «вплоть до лишения лицензии, пока не будут устранены нарушения».





При этом терминалы для безналичной оплаты проезда стали появляться в маршрутном транспорте. Так, терминалы установили в автобусах на маршрутах №№ 19, 16, 14, 30/33, 38, 26.





Жалобы на работу общественного транспорта принимаются по номерам 28-29-05, 28-29-06. По данным Центра организации и контроля пассажироперевозок, большинство жалоб в новогодние праздники касались изменения схемы движения маршруток. В соцсетях томичи также жаловались, что в некоторых автобусах нет новых графиков движения, и просили вернуть часть маршрутов.





«30 маршрут по Солнечному круги накатывает. Раньше заезжал в Солнечный от Метро, потом по Бирюкова — Клюева до «Герцога», потом налево и наверх. А сегодня катались и ржали всем автобусом. От «Герцога» повернули не налево, а направо обратно к «Марии-Ра» прокатились по Обручева, выехали на Клюева и поехали на 2-й микрорайон. Получается, три лишних километра катались, время потеряли. А на остановке у Бирюкова, 2 народ остался без маршрута», — пишет Ольга Чалкина.





Больше всего у томичей вызывает недовольство отмена «тройки», которую формально объединили с «двойкой».





«Не ходит этот объединенный маршрут через Новосибирскую. И он полностью представляет укороченный (до ОКБ) 2-й маршрут. Т. е. город потерял еще один маршрут до Приборного».​