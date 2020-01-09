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09 января,
2020
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«Пусть наведут порядок»: в Сети запустили петицию по поводу маршрутной сети Томска

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

1 января 2020 года в Томске заработала новая маршрутная сеть. 9 января автобусы впервые начали работать не по графикам выходного дня. Есть недовольные новацией. Они запустили соответствующую петицию. 

«Пусть наведут порядок»: в Сети запустили петицию по поводу маршрутной сети Томска

Петиция опубликована на сайте change.org. На момент  публикации ее подписали 16 человек. Подписать петицию можно здесь.

«1 января 2020 года в городе Томске произошли изменения, не в лучшую сторону, — говорится в тексте петиции. — Выросли тарифы на проезд в городском транспорте. Основные причины увеличения тарифа, со слов перевозчиков, – подорожание топлива, необходимость выплаты заработной платы кондукторам. Из постановления, подписанного мэром Томска в начале декабря, следует, что в 2020 году тариф в городском транспорте вырастет до 22 рублей, в 2021-м — до 23 рублей, 2022-м — до 24 рублей, в 2023-м — до 25 рублей. Вечерний тариф в 2020 и 2021 годах будет равен 25 рублям, в 2022-2023-м – 30 рублям. С перевозчиками были заключены договоры. Согласно которым в каждом маршрутном автобусе должны находиться кондуктор и терминал для безналичной оплаты проезда. Каждый чиновник клятвенно уверял: у перевозчиков оборудование закуплено, все готово к работе. Но наступил тот самый злосчастный день — 1 января 2020 года. Как это ни странно, в маршрутных автобусах появилось чуть больше, чем ничего. Ни терминалов, ни кондукторов. С — стабильность. На вопросы к водителям, когда же все появится, ответить они ничего не смогли».


Автор обращения — Владислав Песков — просит мэрию проконтролировать исполнение контрактов и применять в адрес перевозчиков санкции «вплоть до лишения лицензии, пока не будут устранены нарушения». 


При этом терминалы для безналичной оплаты проезда стали появляться в маршрутном транспорте. Так, терминалы установили в автобусах на маршрутах №№ 19, 16, 14, 30/33, 38, 26. 


Жалобы на работу общественного транспорта принимаются по номерам 28-29-05, 28-29-06. По данным  Центра организации и контроля пассажироперевозок, большинство жалоб в новогодние праздники касались изменения схемы движения маршруток. В соцсетях томичи также жаловались, что в некоторых автобусах нет новых графиков движения, и просили вернуть часть маршрутов. 


«30 маршрут по Солнечному круги накатывает. Раньше заезжал в Солнечный от Метро, потом по Бирюкова — Клюева до «Герцога», потом налево и наверх. А сегодня катались и ржали всем автобусом. От «Герцога» повернули не налево, а направо обратно к «Марии-Ра» прокатились по Обручева, выехали на Клюева и поехали на 2-й микрорайон. Получается, три лишних километра катались, время потеряли. А на остановке у Бирюкова, 2 народ остался без маршрута», — пишет Ольга Чалкина.


Больше всего у томичей вызывает недовольство отмена «тройки», которую формально объединили с «двойкой».


«Не ходит этот объединенный маршрут через Новосибирскую. И он полностью представляет укороченный (до ОКБ) 2-й маршрут. Т. е. город потерял еще один маршрут до Приборного».​

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