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  3. Пушкин VS Пушкин: начался набор участников на поэтический баттл
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Пушкин VS Пушкин: начался набор участников на поэтический баттл

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ТГУ приглашает томичей принять участие в третьем городском поэтическом баттле "Пушкин VS Пушкин". "Солнцу русской поэзии" соперничать ни с кем не нужно, - пишут организаторы баттла. -  Солнце-одно. Александру Сергеевичу в июне исполнилось 222 года со дня рождения. Это ли не знак, что его имя на афише должно быть написано дважды?"

Баттл пройдёт 14 ноября в ринге для боёв без правил спортивного клуба "Arena" (Учебная, 15). Начало в 18.00. Участником может стать каждый. Запись для участия по телефону 89138007996.

Посмотреть, как проходил первый поэтический баттл "Есенин VS Маяковский" можно здесь, а второй "Блок VS Гумилев" здесь.

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