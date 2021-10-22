Пушкин VS Пушкин: начался набор участников на поэтический баттл

ТГУ приглашает томичей принять участие в третьем городском поэтическом баттле "Пушкин VS Пушкин". "Солнцу русской поэзии" соперничать ни с кем не нужно, - пишут организаторы баттла. - Солнце-одно. Александру Сергеевичу в июне исполнилось 222 года со дня рождения. Это ли не знак, что его имя на афише должно быть написано дважды?"

Баттл пройдёт 14 ноября в ринге для боёв без правил спортивного клуба "Arena" (Учебная, 15). Начало в 18.00. Участником может стать каждый. Запись для участия по телефону 89138007996.