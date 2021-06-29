Пункты вакцинации от ковида открываются в МФЦ Томска

С 29 июня с 9 до 16 часов в Томске в отделах МФЦ «Мои документы» по Кировскому району (пр. Фрунзе, 103д) и Октябрьскому району (Пушкина, 63, стр. 5) начинают работать пункты вакцинации от COVID-19.

В течение двух недель, с понедельника по пятницу (с 29 июня по 13 июля), желающие смогут поставить первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции. Тем, кто поставит прививку, необходимо​ будет вакцинироваться вторым компонентом в этих же прививочных пунктах через три недели – с 19 июля по 2 августа.

Вакцинация проводится препаратом «Спутник V» в порядке живой очереди. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед​ вакцинацией – обязательный осмотр​ врача​.

Прием в отделах МФЦ ведется строго при наличии средств индивидуальной защиты.

Дополнительная информация на сайте​ https://md.tomsk.ru, в мобильном приложении Мои Документы. Онлайн, доступном в​ App Store и​ Google Play, а также по единому номеру регионального центра ​ 8-800-350-08-50​ (звонок бесплатный).