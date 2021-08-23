Пункты вакцинации от коронавируса в Томске появились в 2ГИС
Местный оперштаб сообщает, что 2ГИС дополнил информацию о местах, где можно поставить вакцину от коронавируса: на картах геосервиса теперь отображаются 7000 пунктов вакцинации. Более 30 из них — в Томске.
Геосервис показывает пункты, которые размещаются в медицинских учреждениях, в торговых и многофункциональных центрах, в библиотеках, на крупных предприятиях. Чтобы найти ближайшие адреса, необходимо ввести в поисковой строке «вакцинация».
В России информация о местах вакцинации в 2ГИС дополнена благодаря сотрудничеству с центрами управления регионами, сведения регулярно обновляются. Данные обо всех пунктах, как частных, так и государственных, ЦУР верифицировал с департаментом здравоохранения Томской области.
В июле пункты вакцинации на картах 2ГИС искали в три раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек уже выше июньской.