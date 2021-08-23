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Главная Новости Пункты вакцинации от коронавируса в Томске появились в 2ГИС
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Пункты вакцинации от коронавируса в Томске появились в 2ГИС

ТВ2
ТВ2 ТВ2
21 минуту назад

Местный оперштаб сообщает, что 2ГИС дополнил информацию о местах, где можно поставить вакцину от коронавируса: на картах геосервиса теперь отображаются 7000 пунктов вакцинации. Более 30 из них — в Томске.

Геосервис показывает пункты, которые размещаются в медицинских учреждениях, в торговых и многофункциональных центрах, в библиотеках, на крупных предприятиях. Чтобы найти ближайшие адреса, необходимо ввести в поисковой строке «вакцинация».

В России информация о местах вакцинации в 2ГИС дополнена благодаря сотрудничеству с центрами управления регионами, сведения регулярно обновляются. Данные обо всех пунктах, как частных, так и государственных, ЦУР верифицировал с департаментом здравоохранения Томской области.

В июле пункты вакцинации на картах 2ГИС искали в три раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек уже выше июньской.

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