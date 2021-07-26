Пункты вакцинации от коронавируса теперь отмечены на «Google Картах»

Информация о шести тысячах пунктов вакцинации от коронавируса по всей России теперь доступна на «Google Картах». Вместе с информацией о пункте вакцинации можно узнать часы работы медицинской организации и телефон горячей линии. Достаточно ввести в поисковую строку: «вакцинация рядом» или «прививка». Проект реализуется Google при поддержке Минздрава РФ, Росздравнадзора и АНО «Диалог Регионы».

Также пользователи могут узнать, оказываются ли в пункте дополнительные услуги. Например, можно ли сдать анализы на COVID-19 или на наличие антител к инфекции. Там же есть ссылки на страницу Госуслуг, где можно записаться на прием, и на сайт с официальной информацией о COVID-19.

«Данные по всей стране собраны специалистами центров управления регионами. Совместно с региональными минздравами были верифицированы все объекты, как государственные, так и коммерческие, оказывающие услуги по вакцинации населения. В каждом регионе информация о мобильных пунктах вакцинации регулярно обновляется», — отмечает первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

В Томской области узнать актуальную информацию о вакцинации также можно с помощью чат-бота, разработанного центром управления регионом. Он доступен в мессенджере «Телеграм» и на странице оперштаба в социальной сети «ВКонтакте», где для старта в личные сообщения группы необходимо написать слово «вакцинация».