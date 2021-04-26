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26 апреля,
2021
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Круглосуточные пункты серопрофилактики заработали в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

26 апреля, в Томске в круглосуточном режиме начали работу три пункта серопрофилактики: два для взрослых — в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74) и поликлинике № 4 (ул. 79-й Гвардейской дивизии, 3/2), один для детей — в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4).

Круглосуточные пункты серопрофилактики заработали в Томске

Помощь сельским жителям в случае укуса клеща окажут в кабинетах экстренной профилактики клещевых инфекций районных больниц, которые с сегодняшнего дня также перешли на круглосуточное дежурство.


Для пунктов серопрофилактики закуплено более 6 тысяч доз иммуноглобулина, в дальнейшем будет организована дополнительная поставка препарата.


Чтобы избежать укуса клещей, медики рекомендуют при выезде на природу или дачу одеваться так, чтобы исключить проникновение насекомых на кожу; верхнюю одежду обрабатывать специальными препаратами (с пометкой «антиклещ», имеющих в составе перметрин, уничтожающий насекомое), каждые 15-20 минут осматриваться.


В Томской области работает горячая линия «Осторожно, клещ!». По телефонам (3822) 516-616 (звонок бесплатный для жителей Томска) и 8-800-350-8850 (бесплатный для жителей Томской области) специалисты Центра медицинской и фармацевтической информации подскажут, куда обратиться в случае укуса клеща, проконсультируют по вопросам вакцинации от клещевого энцефалита и применения защитных мер.
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