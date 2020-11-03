Публичные слушания по бюджету Томска пройдут 18 ноября в дистанционном формате

18 ноября пройдут публичные слушания по проекту городского бюджета на 2021 год.





Начнутся публичные слушания в 10:00. Томичи смогут поучаствовать в слушаниях только дистанционно. По словам председателя комитета по бюджету Владимира Самокиша, все вопросы, предложения и выступления будут озвучены. Также все желающие горожане смогут выступить на слушаниях по видео-конференц-связи, предварительно записавшись на выступление.





Предложения по проекту бюджета томичи могут подать в думу (проспект Ленина, 105, кабинет 11) либо прислать на электронную почту duma@admin.tomsk.ru до 18 ноября. На этот же адрес по 12 ноября необходимо отправить заявление горожанам, желающим выступить на публичных слушаниях.