Публичные слушания по бюджету Томска пройдут 18 ноября в дистанционном формате

18 ноября пройдут публичные слушания по проекту городского бюджета на 2021 год.
Начнутся публичные слушания в 10:00. Томичи смогут поучаствовать в слушаниях только дистанционно. По словам председателя комитета по бюджету Владимира Самокиша, все вопросы, предложения и выступления будут озвучены. Также все желающие горожане смогут выступить на слушаниях по видео-конференц-связи, предварительно записавшись на выступление.
Предложения по проекту бюджета томичи могут подать в думу (проспект Ленина, 105, кабинет 11) либо прислать на электронную почту duma@admin.tomsk.ru до 18 ноября. На этот же адрес по 12 ноября необходимо отправить заявление горожанам, желающим выступить на публичных слушаниях.
На 2021 год мэрия прогнозирует общий объем доходов бюджета в сумме 16,1 миллиарда рублей. Расходы по оценкам составят 16,98 миллиарда рублей, дефицит — 879 миллионов рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга Томска на 01.01.2022 года предлагается утвердить в сумме 5 млрд рублей.
Ранее мэр Томска Иван Кляйн отмечал, что из-за коронавируса доходная часть бюджета города недополучит миллиард рублей. При этом Иван Кляйн подчеркивал, что социальные обязательства в 2021 году должны быть исполнены в полном объеме. Пока мэрии удалось оптимизировать расходов на 300 млн рублей.
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