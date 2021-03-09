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09 марта,
2021
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ПСС спасла на Томи четверых рыбаков, снегоход которых начал уходить под лед

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В МЧС региона поступило сообщение, что у деревни Барабинка Томского района на Томи четыре человека на снегоходе попали в полынью, сообщили в ведомстве.


На место выехали сотрудники областной поисково-спасательной службы. Четверо рыбаков в возрасте от 61 до 72 лет передвигались по льду на снегоходах и попали в полынью. В итоге один из снегоходов частично затонул, у рыбаков промокла одежда.


«К полуночи спасатели с помощью снегохода и аэролодки эвакуировали жителей села Кафтанчиково на берег. Медицинская помощь спасённым не потребовалась», — отметили в МЧС.


МЧС предупреждает томичей, что выходить на весенний лёд становится опасно — из-за повышения температуры воздуха лед тает и разрушается, поэтому нужно сократить передвижение по льду.


«Несоблюдение правил безопасности может привести к несчастным случаям в данный период. Родителям необходимо провести с детьми разъяснительную работу об опасности нахождения вблизи водоемов. Выезд техники на лед разрешен только на оборудованных ледовых переправах», — добавили в МЧС.

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