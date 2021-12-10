Психологические триллеры и военные драмы: что томичи смотрели в 2021 году

Аналитики онлайн-кинотеатра KION оценили трафик среди пользователей Томска и Томской области (на основе статистики спроса жителей на фильмы и сериалы за 2021 год) и рассказали о предпочтениях томичей.

В сравнении с прошлым годом, 2021 год для россиян стал более активным в области пользования онлайн-сервисами и просмотром контента из дома в связи с пандемией и зачастую удаленным форматом работы. Этот год внес коррективы в привычный досуг россиян и сильно повлиял на индустрию кино, изменив предпочтения и форматы просмотра, создав новые жанры и сюжеты, достойные экранизаций. Если говорить о жанровых направлениях, томичи в этом году отдавали предпочтение психологическим триллерам, детективам и военным драмам. Первое место среди российских сериалов досталось детективу «Коса» (18+) с Линдой Лапиньш в главной роли. В центре сюжета девушка-следователь, расследующая серию ритуальных убийств молодых девушек, совершенных на Куршской косе. Второе место в регионе занял триллер Ильи Куликова «Подслушано» (16+) о молодых ребятах, которые решают провести свое расследование по таинственному исчезновению своих одноклассников. Третье место томичи отдали сборнику новелл «Шестнадцать +» (18+), каждая из которых вдохновлена популярной песней.

В список самых любимых фильмов 2021 года томичи включили триллер Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+), биографический фильм «Девятаев» (16+) о герое Второй мировой войны, спортивную драму про лыжницу и олимпийскую чемпионку Елену Вяльбе «Белый снег» (6+) и экранизацию романа Алексея Иванова «Общага» (18+).

В 2021 году томичи также активно смотрели и документальные ленты. Самыми популярными фильмами в регионе стали картина об ученом Андрее Сахарове — «Сахаров. Две жизни» (16+); двухсерийная историческая драма, снятая к 100-летию одной из крупнейших трагедий XX века «Титаник» (12+); и лента о жизни и достижениях одного из самых ярких людей нынешнего столетия — «Илон Маск: настоящий железный человек» (12+). Сравнивая предпочтения томичей с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россиян больше всего привлекали детективные ленты и драмы. Так, первое место в стране занял сериал «Хрустальный» (18+) о преодолении детских психотравм и их влиянии на жизнь, а второе — эротическая мелодрама «Клиника счастья» (18+). В топ-5 также вошли боевик Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+) (томичи поместили кинокартину на первое место), сериал «Коса» о ритуальных убийствах на Куршской косе (первое место в Томской области) и фильм «Девятаев» (12+) режиссера Тимура Бекмамбетова. Ну, а в качестве бонуса томский филиал МТС предлагает своим абонентам возможность выиграть бесплатную двухмесячную подписку на KION:

«Ну и, как пишут блогеры, тех, кто дочитает пост до конца, ждет сюрприз, — пишет в своем аккаунте в Facebook директор томского филиала МТС Марина Фещенко. — Промокод на два месяца бесплатной подписки Его получит тот, кто угадает, какой ЗАРУБЕЖНЫЙ сериал стал самым популярным среди томичей. Пишите в комментариях свои варианты, выиграет тот, кто первый даст правильный ответ».