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29 января,
2020
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Новости

Психологи расскажут томичам об опасности эмоционального выгорания

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Интерактивная лекция на тему «Чем опасно эмоциональное выгорание» пройдет в Пушкинской библиотеке. Об этом сообщает Центр медицинской профилактики. 

Фото иллюстративное
Фото иллюстративное

На лекции выступят психологи Центра медпрофилактики Зоя Егорова и Ксения Цыгикало. Они расскажут, что такое эмоциональное выгорание, почему человек может «выгореть» и как этого избежать.


Мероприятие начнется 30 января в 18:00 в 401 аудитории библиотеки имени А. С. Пушкина. Участие бесплатное, но необходима регистрация. 

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