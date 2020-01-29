Психологи расскажут томичам об опасности эмоционального выгорания

Интерактивная лекция на тему «Чем опасно эмоциональное выгорание» пройдет в Пушкинской библиотеке. Об этом сообщает Центр медицинской профилактики.

На лекции выступят психологи Центра медпрофилактики Зоя Егорова и Ксения Цыгикало. Они расскажут, что такое эмоциональное выгорание, почему человек может «выгореть» и как этого избежать.





Мероприятие начнется 30 января в 18:00 в 401 аудитории библиотеки имени А. С. Пушкина. Участие бесплатное, но необходима регистрация.