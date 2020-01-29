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Психологи расскажут томичам об опасности эмоционального выгорания
6 часов назад
Интерактивная лекция на тему «Чем опасно эмоциональное выгорание» пройдет в Пушкинской библиотеке. Об этом сообщает Центр медицинской профилактики.
На лекции выступят психологи Центра медпрофилактики Зоя Егорова и Ксения Цыгикало. Они расскажут, что такое эмоциональное выгорание, почему человек может «выгореть» и как этого избежать.
Мероприятие начнется 30 января в 18:00 в 401 аудитории библиотеки имени А. С. Пушкина. Участие бесплатное, но необходима регистрация.
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