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13 апреля,
2020
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Психологи МЧС советуют заниматься самообразованием и физнагрузками во время самоизоляции

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России разработали специальные рекомендации для населения, в которых описали признаки возможных психологических проблем в период самоизоляции и методы борьбы с ними. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Психологи МЧС советуют заниматься самообразованием и физнагрузками во время самоизоляции

«Во время самоизоляции и удаленной работы в жизни людей неизбежно происходит изменение привычного образа жизни. Это может вызывать ощущение напряжения, подавленности, дискомфорта, приводить к переживанию чувства беспомощности и невозможности приспособиться к новым условиям», — говорится в описании к рекомендациям.


Так, специалисты выделяют четыре группы эмоциональных состояний: сложность адаптации из-за введенных ограничений, генерализованная и ситуационная тревоги, повышение уровня конфликтных отношений. Возникновение таких состояний специалисты считают нормальной реакцией человека на сложившиеся обстоятельства, но отмечают важность понимания причин, из-за которых оно появляется. Чтобы помочь людям адаптироваться к новым условиям, психологи МЧС России разработали специальные рекомендации.


В частности, психологи советуют планировать режим дня, включать в повседневную жизнь физическую активность, использовать только официальные источники для получения информации о текущей ситуации, задействовать дистанционные способы для досуга и самообразования, обращаться за эмоциональной поддержкой к родным и близким, а при необходимости — к специалистам.

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