Псевдотуберкулез выявили у детей из школы-интерната в Томской области

Я знаю, что еще в пятницу там работал Росздравнадзор, они взяли все смывы, посмотрели, откуда привозят продукты, как питаются дети, — пишет депутат в своем Instagram. — Точно знаю, что будут проверяться и поставщики продуктов, потому что псевдотуберкулез, о котором идет речь, передается грызунами либо птицами. Нужно будет тщательно разбираться, в чем источник заражения детей. В школе-интернате проведена дезинфекция всех помещений, взяты анализы, в том числе у всего персонала.



