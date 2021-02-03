Псевдотуберкулез выявили у детей из школы-интерната в Томской области
По предварительной информации, у 28 из 30 госпитализированных воспитанников Крыловской школы-интерната в Бакчарском районе выявили псевдотуберкулез, сообщила депутат Госдумы Татьяна Соломатина. Еще у двоих детей медики диагностировали энтеровирус.
Напомним, 2 февраля 30 детей с признаками острой кишечной инфекции из Крыловской школы-интерната Бакчарского района доставили в Томск в инфекционную больницу им. Сибирцева. Вспышку инфекции в учреждении выявили на прошлой неделе.
По информации Татьяны Соломатиной, 19 из 30 детей поступили в больницу 29 января в состоянии средней степени тяжести. После у всех детей взяли анализы на инфекции, которые могут вызвать такую клиническую картину с отравлением. Сейчас в больнице находятся 30 детей. Одна девочка госпитализирована с отравлением средней тяжести, остальные дети в легкой степени.
Я знаю, что еще в пятницу там работал Росздравнадзор, они взяли все смывы, посмотрели, откуда привозят продукты, как питаются дети, — пишет депутат в своем Instagram. — Точно знаю, что будут проверяться и поставщики продуктов, потому что псевдотуберкулез, о котором идет речь, передается грызунами либо птицами. Нужно будет тщательно разбираться, в чем источник заражения детей. В школе-интернате проведена дезинфекция всех помещений, взяты анализы, в том числе у всего персонала.
Соломатина добавила, что Крыловская школа-интернат — вспомогательное учреждение, в котором находятся дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего в ней учатся 55 человек. Во время командировки в Бакчарский район, которая запланирована на четверг, депутат обещает поговорить о случившемся с сотрудниками управления образования и контролирующих органов.
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