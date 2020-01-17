Пса Кристофера просят включить в рабочую группу по изменению Конституции

«За все время сосуществования с Кристофером у меня не было ни одного повода усомниться в его лояльности и четком следовании генеральной линии партии «Единая Россия». Это выразилось, например, в умении носить палочку и неподдельном интересе, с которым он ежегодно смотрит послание президента Федеральному собранию, — говорится в тексте петиции. — Уверен: будучи собакой, Кристофер как никто сможет защищать права животных. Стоит ли говорить, что решение включить его в рабочую группу по изменению главного документа страны поднимет уровень доверия со стороны раздираемого ныне экзистенциальными противоречиями общества к власти. Зная душевную ранимость людей, наделенных властными полномочиями, вкупе с их хорошей памятью и, как следствие, предвосхищая их острую реакцию на мое скромное ходатайство, все же убедительно прошу не расценивать данную петицию как неуважение к власти. Также прошу не откладывать решение вопроса и воспользоваться текущей ситуацией, чтобы потом не менять Конституцию снова, подрывая таким образом ее пока еще непоколебимый авторитет».

Москвич Владимир Мкртчан создал петицию на change.org с просьбой включить его пса Кристофера в рабочую группу по изменению Конституции.

В комментариях люди инициативу поддерживают. Они отмечают, что Кристофер — непоколебимый авторитет, и это превосходный выбор.

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В своем выступлении он анонсировал референдум по изменению Конституции. Путин предлагает дать Госдуме полномочия по выбору кандидатур премьер-министра и членов правительства, закрепить индексацию пенсий и размера МРОТ, а также поднять ценз оседлости для президента до 25 лет.





Для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию была сформирована рабочая комиссия из 75 человек. В группу, в частности, вошли сенатор Константин Косачев, генерал Борис Громов, спортсменка Елена Исинбаева, художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин, предприниматель Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Карен Шахназаров.





Сопредседателями группы станут главы комитетов по конституционному законодательству Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также академик РАН Талия Хабриева. Первое рабочее заседание группы состоится 17 января.