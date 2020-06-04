Прямую трансляцию концерта группы «Дискотека Авария» могут увидеть жители Томска

Живые онлайн-концерты на площадке МТС Live будут проходить до конца лета. 4 июня томичи могут услышать выступление группы «Дискотека Авария».

Серия живых онлайн-концертов станет продолжением регулярных трансляций, запущенных компанией во время периода самоизоляции и привлекшей многомиллионную аудиторию. Концерты будут проходить еженедельно в интерактивном формате.





Концерт группы «Дискотека Авария» состоится в прямой трансляции 4 июня в 19-00 по московскому времени на сайте vr.mts.ru, на платформе МТС ТВ и в официальных аккаунтах в социальных сетях. Там же можно посмотреть и запись концертов. Запись доступна в формате дополненной реальности с возможностью поворота картинки на 360⁰.





В честь 30-летия группа подготовила специальную программу — в сет-листе прозвучат свежие композиции группы и всеми любимые хиты: «Небо», «Если хочешь остаться», «Disco Superstar», «К.У.К.Л.А.», а также трек «Алена», который музыканты презентовали 15 мая. За долгий период своего существования, за песню «Небо». Группа «Дискотека Авария» — неоднократный обладатель премии «Золотой граммофон», дипломов «Песня года» и других. «Дискотека Авария» становилась лауреатом премии «MTV Russia Music Awards» (RMA) в номинации «Лучшая группа», она не раз получала премии «Муз-ТВ» в номинациях «Лучший танцевальный проект» и «Лучшая поп-группа», «Лучшая песня» и «Лучшее видео».





Прямые онлайн-трансляции концертов отечественных звезд начались, когда начался режим самоизоляции из-за пандемии. В прямом эфире выступили группы «Чайф», «The Hatters», «Чиж & Co», «Несчастный случай» и др. В общей сложности концерты посмотрело несколько десятков миллионов зрителей. Общее количество лайков, репостов и комментариев превысило полмиллиона.

