Прямой авиарейс Томск — Улан-Удэ появится в 2021 году

Росавиация включила в перечень субсидируемых маршрутов на 2021 год авианаправление Томск – Улан-Удэ. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Авиарейсы один раз в неделю будет выполнять авиакомпания «Ред Вингз» Red Wings на самолетах «Суперджет-100» (SSJ-100) в компоновке 100 кресел экономического класса по социально доступным тарифам (8055 рублей). Потенциальный пассажиропоток на авианаправлении оценивается в 8000 человек.





Полетным заданием авиакомпании Red Wings запланировано продолжение рейса до города Екатеринбург.







​Включение маршрута Томск – Улан-Удэ предполагает софинансирование. На эти цели Томская область и Республика Бурятия выделили по 10,5 млн рублей. При этом субсидия из федерального бюджета составит более 37 млн рублей.

