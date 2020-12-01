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01 декабря,
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Прямой авиарейс Томск — Улан-Удэ появится в 2021 году

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

Росавиация включила в перечень субсидируемых маршрутов на 2021 год авианаправление Томск – Улан-Удэ. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100. 

Прямой авиарейс Томск — Улан-Удэ появится в 2021 году

Авиарейсы один раз в неделю будет выполнять авиакомпания «Ред Вингз» Red Wings на самолетах «Суперджет-100» (SSJ-100) в компоновке 100 кресел экономического класса по социально доступным тарифам (8055 рублей). Потенциальный пассажиропоток на авианаправлении оценивается в 8000 человек.


Полетным заданием авиакомпании Red Wings запланировано продолжение рейса до города Екатеринбург.


​Включение маршрута Томск – Улан-Удэ предполагает софинансирование. На эти цели Томская область и Республика Бурятия выделили по 10,5 млн рублей. При этом субсидия из федерального бюджета составит более 37 млн рублей.

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